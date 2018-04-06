Організація по забороні хімічної зброї провела інспекцію на території Росії

Ще одну військову інспекцію на території РФ провели в рамках ОБСЄ фахівці з Португалії.

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) провела інспекцію на території Російської Федерації.

Читайте такожОтруту "Новачок", якою отруїли Скрипалів, виготовили в Саратовській області - The TimesПро це повідомляється у звіті за минулий тиждень в газеті Міністерства оборони РФ "Красная звезда".

Як повідомляється, ще одну військову інспекцію на території РФ провели в рамках ОБСЄ фахівці з Португалії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня ОЗХО провела екстрене засідання за ініціативою Росії. На ньому обговорювалася хімічна атака в Солсбері, при якій постраждав колишній розвідник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Росія вимагала провести спільне розслідування інциденту, але ОЗХО не підтримала вимогу.