"Прибрали важливих свідків": МЗС РФ прокоментував смерть тварин Скрипаля

Захарова звернула увагу на те, що, за даними британських ЗМІ, морські свинки Скрипаля померли від зневоднення, так як їх не забрали з дому.

У МЗС РФ Великобританію звинуватили у знищенні "важливих свідків", якими були загиблі тварини з дому екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Так от, виявилося, що домашніх тварин Скрипаля у вигляді двох морських свинок і кота в живих вже немає. Це тільки на перший погляд привід для чергової порції жартів - «прибрали важливих свідків». А насправді, це дійсно «важливі свідки» , раз мова йде про хімічну отруйну речовину, яка, по цілому ряду версій, могла бути застосована у будинку Скрипаля", - написала вона.

Вона звернула увагу на те, що, за даними британських ЗМІ, морські свинки Скрипаля померли від зневоднення, так як їх не забрали з дому.

"За даними британської газети, морські свинки померли від зневоднення, тому що їх не забрали з дому. Тобто як? Обшук був, а тварин не помітили? Не помітили вихованців людини, яка була отруєна нервово-паралітичним газом?", - вважає Захарова.

Вона також вказала на те, що про наявність домашніх тварин в будинку Скрипаля знала телекомпанія ВВС, яка "з якихось причин цю інформацію приховала" і звинуватила Британію в дослідах "нервово-паралітичним газом в Портон-Дауні саме на морських свинках".

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Як повідомлялося, дві морські свинки Скрипалів загинули від зневоднення через відсутність господарів, а чорний персидський кіт по кличці Неш ван Дрейк був знайдений у важкому стані і його приспали.

Колишнього російського шпигуна Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка знаходяться у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.