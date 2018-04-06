ЗМІ розповіли, що сталося з домашніми тваринами отруєного екс-шпигуна Скрипаля

Після отруєння Скрипалів ветеринари кілька днів не мали доступу до їх будинку.

Дві морські свинки Скрипалів загинули від зневоднення за відсутності господарів, а чорний персидський кіт на прізвисько Неш ван Дрейк був знайдений у важкому стані і приспаний.

Про це пише газета Mirror із посиланням на джерело.

За даними видання, після отруєння Скрипалів ветеринари кілька днів не мали доступу до їх будинку, а коли змогли увійти - морські свинки вже загинули, оскільки їх ніхто не поїв.

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У свою чергу чорний персидський кіт Скрипалів був знайдений у виснаженому стані. Його відвезли в хімічну лабораторію Портон-Даун для перевірки. Однак, через важкий стан кота вирішили приспати.

Зазначається, що всіх трьох тварин кремували з побоювань, що вони могли бути заражені речовиною "Новачок".

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломата, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.