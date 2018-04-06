Для профілактики: Путін звільнив понад десяток генералів силових структур РФ

17:21, 06 квітня 2018
Світ
1295
Володимир Путін / REUTERS

Відповідний указ опублікований на інтернет-порталі правової інформації.

Зокрема, були звільнені заступник начальника Головного управління із убезпечення дорожнього руху МВС генерал-майор Павло Бугайов, начальник Науково-дослідного інституту ФСВП генерал-майор Андрій Биков, начальник Уральського юридичного інституту МВС генерал-майор Олександр Гук, начальник Академії державної протипожежної служби МНС генерал-полковник Шамсутдін Дагіров, начальник управління ФСВП в Удмуртській республіці полковник Володимир Доронін, глава слідчого управління СК у Свердловській області генерал-лейтенант Валерій Задорин, глава слідчого управління СК Красноярського краю генерал-лейтенант Ігор Напалков, міністр внутрішніх справ Удмуртської республіки генерал-майор Олександр Первухін, глава слідчого управління СК Пензенської області генерал-лейтенант Олег Трошин, глава слідчого управління СК Білгородської області генерал-майор Олександр Сергєєв, глава слідчого управління СК Псковської області генерал-майор Олег Тушмалов, заступник начальника головного управління МВС Волгоградської області генерал-майор Віталій Шевченко.

Читайте такожПутін отримав посвідчення президента і похвалився, що переміг на "найчистіших і найпрозоріших" в історії Росії виборах

До того ж Путін одразу призначив нових людей на вакантні посади. Наразі про причини зняття з посад не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америкинаклали санкції на низку російських олігархів. Під санкції потрапили також компанії Дерипаски, підрозділ "Газпрому" та "Рособоронекспорт". 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Володимир Путін#російські генерали