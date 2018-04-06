Для профілактики: Путін звільнив понад десяток генералів силових структур РФ

Наразі про причини зняття з посад не повідомляється.

Президент Росії Володимир Путін звільнив одинадцятьох генералів зі структур МВС, ФСВП, МНС і СК.

Відповідний указ опублікований на інтернет-порталі правової інформації.

Зокрема, були звільнені заступник начальника Головного управління із убезпечення дорожнього руху МВС генерал-майор Павло Бугайов, начальник Науково-дослідного інституту ФСВП генерал-майор Андрій Биков, начальник Уральського юридичного інституту МВС генерал-майор Олександр Гук, начальник Академії державної протипожежної служби МНС генерал-полковник Шамсутдін Дагіров, начальник управління ФСВП в Удмуртській республіці полковник Володимир Доронін, глава слідчого управління СК у Свердловській області генерал-лейтенант Валерій Задорин, глава слідчого управління СК Красноярського краю генерал-лейтенант Ігор Напалков, міністр внутрішніх справ Удмуртської республіки генерал-майор Олександр Первухін, глава слідчого управління СК Пензенської області генерал-лейтенант Олег Трошин, глава слідчого управління СК Білгородської області генерал-майор Олександр Сергєєв, глава слідчого управління СК Псковської області генерал-майор Олег Тушмалов, заступник начальника головного управління МВС Волгоградської області генерал-майор Віталій Шевченко.

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До того ж Путін одразу призначив нових людей на вакантні посади. Наразі про причини зняття з посад не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америкинаклали санкції на низку російських олігархів. Під санкції потрапили також компанії Дерипаски, підрозділ "Газпрому" та "Рособоронекспорт".