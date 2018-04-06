Отруєння Скрипаля: волонтери спробували дізнатися, де в Росії можуть виготовляти отруту "Новачок" (карти)

Видання The Times вказало як ймовірне місце виробництва отруйної речовини "Новачок" військову дослідну базу в закритому місті Шихани Саратовської області Росії, але волонтери відкинули цю версію.

Світові ЗМІ продовжують публікувати припущення про можливе місце виробництва і зберігання нервово-паралітичної речовини "Новачок", яку використовували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері.

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The Sun першим опублікував дані про хімічну лабораторію в московському районі Ясенево. Де конкретно розташований цей об'єкт, таблоїд не повідомив, але згадав, що лабораторія відноситься до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. Волонтери InformNapalm провели моніторинг карт місцевості і дійшли висновку, що в самому Ясеново таких об'єктів немає. Але поряд з Ясено розташоване сільське поселення Сосенське, де на території Бутовського лісопарку розташована в/ч 36606 – об'єкт СЗР.

"Це значна за площею і добре територія комплексу Служби зовнішньої розвідки Росії. Ми припускаємо, що саме тут може бути розташована лабораторія для виготовлення отруйних речовин", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Згідно із супутниковими знімками, зазначають в InformNapalm, наявність на території місця для складування ґрунту дозволяє припустити, що поруч було організовано підземне будівництво. Об'єм вийнятого ґрунту значний.

Волонтери привели кілька аргументів, чому виготовлення "Новачка" може бути організоване на території цього об'єкту СЗР: по-перше, відсилання до СЗР присутнє в даних The Sun, який посилається на джерела в британській розвідці; у території СЗР високий ступінь секретності; є підстави вважати, що на об'єкті створені підземні комунікації, в яких нескладно розмістити і міні-лабораторію; диверсії і теракти за кордоном перебувають у компетенції СЗР, а не МО Росії, тому доцільно замкнути цикл виробництва і використання отруйної речовини всередині однієї служби, щоб уникнути витоку інформації; дуже важливо упакувати ОР в тару, придатну для транспортування через кордон і перевірку, це складне технічне завдання з високою секретністю під силу тільки СЗР, але не МО РФ; є підстави вважати, що комплекс СЗР має входи/виходи зі своєї території до Московського метрополітену, що додатково розширює можливості таємного транспортування ОР, але в той же час створює небезпеку для мирного населення Москви.

Раніше The Times повідомляв, що нервово-паралітична речовина «Новачок», яку застосували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері, була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.