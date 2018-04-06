Отруєння Скрипаля: волонтери спробували дізнатися, де в Росії можуть виготовляти отруту "Новачок" (карти)

21:17, 06 квітня 2018
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Місце отруєння екс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

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The Sun першим опублікував дані про хімічну лабораторію в московському районі Ясенево. Де конкретно розташований цей об'єкт, таблоїд не повідомив, але згадав, що лабораторія відноситься до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. Волонтери InformNapalm провели моніторинг карт місцевості і дійшли висновку, що в самому Ясеново таких об'єктів немає. Але поряд з Ясено розташоване сільське поселення Сосенське, де на території Бутовського лісопарку розташована в/ч 36606 – об'єкт СЗР.

"Це значна за площею і добре територія комплексу Служби зовнішньої розвідки Росії. Ми припускаємо, що саме тут може бути розташована лабораторія для виготовлення отруйних речовин", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Згідно із супутниковими знімками, зазначають в InformNapalm, наявність на території місця для складування ґрунту дозволяє припустити, що поруч було організовано підземне будівництво. Об'єм вийнятого ґрунту значний.

Волонтери намагалися дізнатися, де СВР Росії ховає "Новачок" / фото informnapalm.org
Волонтери намагалися дізнатися, де СВР Росії ховає "Новачок" / фото informnapalm.org
Волонтери намагалися дізнатися, де СВР Росії ховає "Новачок" / фото informnapalm.org
Волонтери намагалися дізнатися, де СВР Росії ховає "Новачок" / фото informnapalm.org

Волонтери привели кілька аргументів, чому виготовлення "Новачка" може бути організоване на території цього об'єкту СЗР: по-перше, відсилання до СЗР присутнє в даних The Sun, який посилається на джерела в британській розвідці; у території СЗР високий ступінь секретності; є підстави вважати, що на об'єкті створені підземні комунікації, в яких нескладно розмістити і міні-лабораторію; диверсії і теракти за кордоном перебувають у компетенції СЗР, а не МО Росії, тому доцільно замкнути цикл виробництва і використання отруйної речовини всередині однієї служби, щоб уникнути витоку інформації; дуже важливо упакувати ОР в тару, придатну для транспортування через кордон і перевірку, це складне технічне завдання з високою секретністю під силу тільки СЗР, але не МО РФ; є підстави вважати, що комплекс СЗР має входи/виходи зі своєї території до Московського метрополітену, що додатково розширює можливості таємного транспортування ОР, але в той же час створює небезпеку для мирного населення Москви.

Волонтери намагалися дізнатися, де СВР Росії ховає "Новачок" / фото informnapalm.org

Раніше The Times повідомляв, що нервово-паралітична речовина «Новачок», яку застосували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері, була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

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Теги: #Росія#отруєння#Сергій Скрипаль#Новачок