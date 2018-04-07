У Японії створили перший підрозділ морської піхоти з часів Другої світової війни (фото)

Морпіхи навчені протистояти загарбникам, які займають японські острови вздовж краю Східно-Китайського моря.

На японському острові Кюсю представили перший з часів Другої світової війни підрозділ морської піхоти чисельністю близько 1500 осіб. Рішення про створення бригади швидкого реагування було ухвалено на тлі побоювань Токіо щодо погроз з боку Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

«Враховуючи все більш складну ситуацію в області оборони і безпеки навколо Японії, захист наших островів став критичним обов'язком», - заявив віце-міністр оборони Японії Томохіро Ямамото.

Очікується, що морпіхів спочатку розмістять на Кюсю, а в подальшому передислокують на Окінаву.

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Повідомляється, що для солдати японських наземних сил самооборони можуть придбати невеликі десантні судна довжиною до 100 метрів для транспортування військ і устаткування між островами і від корабля до берега, повідомили Reuters в двох джерелах.

Зазначається, що Японські сухопутні війська не експлуатували свої власні кораблі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, в грудні минулого року японський уряд схвалив рекордні витрати на оборону в розмірі близько 39 мільярдів євро.