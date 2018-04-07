Напад в німецькому Мюнстері вчинив чоловік з розладом психіки - ЗМІ

У Мюнстер фургон в'їхав у натовп людей, в результаті інциденту постраждали близько 20 осіб. З них шестеро перебувають у тяжкому стані.

Нападник, який свідомо вчинив наїзд на людей в центральній частині німецького міста Мюнстер, найімовірніше не діяв з терористичних міркувань.

Про це повідомляє низка німецьких ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, передає "Європейська правда".

"Посилюються свідчення на користь того, що інцидент не був терористичною атакою. За інформацією наших журналістів, підозрюваний – німець, який до скоєння злочину виявляв схильність до самогубства", - пише видання RP online.

Як відомо, чоловік, який в’їхав у натовп на мікроавтобусі, вбивши 3 і поранивши близько 20 людей, після цього застрелився у автомобілі.

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Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела також повідомляє, що поліція не має доказів того, що злочин має ознаки тероризму. Журналісти наводять дані про нападника. Його звали Єнс Р., він 1969 року народження, а з 2014 до 2016 року він лікувався від психічного захворювання.

Агенція DPA також повідомляє про психічно хворого нападника.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, у німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп людей. У поліції повідомили, що водій автомобіля застрелився після наїзду.

В результаті інциденту постраждали близько 20 осіб. З них шестеро перебувають у тяжкому стані.