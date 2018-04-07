Після наїзду авто в натовп у Мюнстері загинули 4 людини, ще 20 постраждали

Серед загиблих – троє пішоходів, які перебували на вулиці, і водій пікапа, який скоїв наїзд.

В результаті наїзду автомобіля у натовп людей в центрі німецького Мюнстера загинули чотири людини.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на інформацію МВС Німеччини, передає "Європейська правда".

Серед загиблих – троє пішоходів, які перебували на вулиці, і водій пікапа, який скоїв наїзд. Він покінчив життя самогубством, застрелившись в авто.

В результаті наїзду близько 20 людей отримали поранення, шість постраждалих перебувають у критичному стані. Початково поліція повідомляла про 30 поранених, але згодом скоригувала дані.

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Поліція перекрила центр міста і просить людей уникати скупчення. В той же час, правоохоронці повідомили, що не шукають інших підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, у німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп людей. У поліції повідомили, що водій автомобіля застрелився після наїзду.

Нападник, який свідомо вчинив наїзд на людей в центральній частині німецького міста Мюнстер, найімовірніше не діяв з терористичних міркувань.За інформацією наших журналістів, підозрюваний – німець, який до скоєння злочину виявляв схильність до самогубства.