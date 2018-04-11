Пропагандисти РФ потрапили під обстріл в постраждалому від ймовірної хіматаки сирійському місті

Обстріл стався в Східній Гуті у місті Дума, де 7 квітня імовірно сталася хімічна атака.

У Сирії невідомі обстріляли автобус з російськими кореспондентами.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії, інформацію підтвердили редакції, журналісти яких потрапили під обстріл, передає Радіо Свобода.

Під обстріл потрапили кореспонденти НТВ, Росії-1 і телеканалу "Звєзда". Стверджується, що всі троє отримали легкі поранення, загрози для їхнього життя немає.

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Повідомляється, що обстріл стався в Східній Гуті у місті Дума, де 7 квітня імовірно сталася хімічна атака, в якій сирійська опозиція і країни Заходу звинувачують війська сирійського президента Башара Асада. В цьому місті ще залишаються бійці збройної опозиції, які, згідно з домовленостями, поступово залишають Думу, виїжджаючи на північ Сирії.

Міністерство оборони Росії в середу заявило, що 12 квітня в Думі повинна бути розміщена російська військова поліція. Російські військові заперечують факт хімічної атаки в Думі.

Сполучені Штати, Великобританія і Франція заявляють, що не допустять застосування хімічної зброї в Сирії і обговорюють заходи впливу на режим Асада, включаючи військові.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що аналіз інформації про події в Думі 7 квітня триває.