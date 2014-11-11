Китайська цензура видалила відео, як дружина лідера КНР скинула ковдру Путіна (фото, відео)

Вчора, 10 листопада, президент РФ Володимир Путін здійснив ввічливий з точки зору європейців і абсолютно неприпустимий для китайців вчинок на саміті АТЕС в Китаї - огорнув дружину Сі Цзіньпіна ковдрою, поки той відволікся на розмову з Бараком Обамою.

Китайська цензура оголосила відеозапис інциденту секретною, але витоку уникнути не вдалося, повідомляє Newsru.

Володимир Путін порушив негласне правило дипломатії "ніколи не чіпати дружин дипломатів" і огорнув ковдрою китайського лідера Сі Цзіньпіна, який захопився розмовою з Бараком Обамою. Ситуацію посилило те, що це відбулося в Китаї і за участю китаянки, зазначає The Straits Times.

Жителі КНР відомі крайньої чутливістю до дотиків, вони уникають їх з боку незнайомців і особливо іноземців. Так, наприклад, сайт Shanghai-perevodcik радить перед поїздкою до Китаю усвідомити: жителі країни не люблять дотиків, а жінки навіть відчувають фізіологічну неприязнь до тактильних знаків уваги з боку сторонніх. І тому обійми, поплескування по спині, поцілунки та інші тілесні контакти абсолютно неприпустимі. ArtChina підтримує рекомендацію, нагадуючи: незважаючи на гендерну рівність в Китаї, чоловікам не дозволено не тільки торкатися до дам, але також проявляти звичайну для російської людини ввічливість, наприклад допомогти надіти пальто, відкрити двері або уступити місце.

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Як зазначає International Business Times, для спостереження за феєрверком на стадіоні, побудованому для Олімпіади 2008 року, Путіну було відведено місце поруч з першою леді КНР, яка сиділа поруч з чоловіком, президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Камери зафіксували, що в якийсь момент Путін встав, взяв коричневу ковдру та огорнув нею плечі своєї сусідки.

Дама посміхнулася і подякувала російському лідеру. Сі Цзіньпін у цей час захопився бесідою з американським лідером Бараком Обамою і не підозрював про залицяння російського гостя до першої леді. Пен Ліюань тут же скинула ковдру на руки охоронцям і одягла чорну куртку.

Німецька Welt пояснює скандал тим, що Путін довго залишався без жіночого товариства. Британська The Daily Mail, навпроти, припускає, що Путін намагався зачарувати господарів заходу, зігрівши дружину свого колеги. "Чарівна чарівність Пен зачарувала холостяка Путіна", - пише в огляді думок InoPressa. А китайський сайт Guancha вважає, що такий знак уваги є для Путіна звичайним - він зробив те ж саме для Ангели Меркель на саміті G20 минулого року.

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Однак більшість китайців все ж були шоковані. Державне телебачення Китаю CCTV, коментуючи зустріч учасників саміту, зазначило, що Путін навмисно доторкнувся до Пен Ліюань, загорнувши її в ковдру. Відеозапис почав швидко поширюватися в інтернеті, а обговорення інциденту отримало широке поширення на сайті Weibo, китайському аналогу Twitter. Користувачі соцмережі сперечалися про те, як розцінити вчинок Путіна - як прояв турботи або як нетактовність. Деякі з них запропонували офіційному Пекіну зробити спілкування з російським президентом більш фамільярним.

Потім до скандалу підключилася китайська інтернет-цензура. Відеоролики і розповіді про те, як російський лідер чіпав першу леді КНР, почали видаляти. Однак копії просочилися в YouTube. Західні ЗМІ, коментуючи події, зазначають, що прагнення Пекіна зосередити міжнародну увагу на Сі Цзіньпіні як господарі саміту АТЕС не є єдиною причиною, через яку цензори залишаються в стані підвищеної готовності. Державні ЗМІ Китаю жорстко контролюються державою, яка ретельно захищає репутацію вищого керівництва. Крім того, в КНР триває масштабна антикорупційна кампанія. А враховуючи зростаючі економічні та військові зв'язки з Росією, навіть найлегший натяк на особливі відносини президентського подружжя з російським лідером є недоречним. До речі, деякі пильні спостерігачі відзначили, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе дивився феєрверк із задніх рядів, поки його колеги приязно розмовляли на першому плані.