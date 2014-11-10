Вдова Роберта Рождественського: Путін сам влаштував головні трагедії Росії

Про це вона заявила в інтерв'ю Gordon.ua.

"Ні новий СРСР, ні Російська імперія йому не потрібні. Мета Путіна - побудувати шубосховища для себе і свого найближчого оточення. Це бізнес-завдання і нічого більше", - вважає вона.

Також вона заявила, що "Путін своїми руками влаштував всі найголовніші трагедії Росії останніх 15 років".

"Підкреслюю: трагедії влаштовані ним і тільки ним!", - сказала Кірєєва.

Також вона прокоментувала широку підтримку Путіна російською "інтелігенцією" і той факт, що серед підписантів листа на підтримку Путіна "не було справжніх поетів".

Читайте такожІнтелігенція РФ: Росіяни повинні зробити все, щоб зупинити Третю світову війнуНа її думку, письменники, артисти і музиканти не тільки не виступають проти політики Путіна, але й активно її підтримують тому, що у них "рабська, лакейська душа". У той же час, відсутність поетів серед тих, хто вихваляє російського диктатора, пояснюється тим, що "поети - досить тонкий матеріал".

"Поети - досить тонкий матеріал. Як добре, що в Україні помітили: підписів справжніх поетів під листом немає. І це прекрасно", - вважає Кірєєва.