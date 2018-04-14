Китай засудив дії США і союзників у Сирії

Китай закликав сторони до повного, справедливого і об'єктивного розслідування хімічних атак.

Керівництво Китаю засудило дії США та їхніх союзників щодо ракетних ударів по лабораторіях хімічної зброї в Сирії.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова прес-секретаря МЗС Китаю Хуа Чунінг. «Китай послідовно виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Будь-які військові дії, які обійшли Раду Безпеки ООН, порушують принципи і основні норми міжнародного права», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що політичне врегулювання є єдиним способом вирішення сирійського питання, тому Китай закликає сторони до повного, справедливого і об'єктивного розслідування хімічних атак.

Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники прийняли після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, в результаті якої загинули цивільні особи.

На підтримку дії союзників уже виступив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян. В свою чергу Росія ініціювала скликання Ради Безпеки ООН для обговорення сирійського питання.