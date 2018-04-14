Меркель підтримала авіаудари США та союзників по військових цілях у Сирії

Канцлер ФРН назвала військову операцію вимушеною та співмірною задля дотримання міжнародної заборони застосування хімічної зброї.

Уряд Німеччини підтримує дії США, Великобританії та Франції, які в ніч на суботу завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Військова операція була вимушеною та співмірною задля дотримання міжнародної заборони застосування хімічної зброї та щоб утримати сирійський режим від подальших порушень (цієї заборони – УНІАН)», - наголосила канцлер ФРН Анґела Меркель 14 квітня в Берліні.

«Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Ради Безпеки ООН взяли таким чином на себе відповідальність», - додала голова німецького уряду.

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Меркель наголосила, що авіаудари мали на меті «обмежити здатність Сирії до застосування хімічної зброї та утримати режим президента цієї країни Башара Асада від порушень Конвенції про заборону хімічної зброї». За її словами, наявні дані свідчать про те, що саме режим Асада відповідальний за застосування хімічної зброї проти власного народу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями атаки були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт.

За інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія та Росія заперечують інформацію про «хімічну атаку» та називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.