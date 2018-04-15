Вирви від вибухів замість хімзброї: опубліковано супутникові знімки, зроблені після авіаударів у Сирії

Об'єкти, що імовірно причетні до сирійської програми із створення хімзброї, було практично повністю знищено.

Режим Асада стверджує, що авіаудар коаліції не завдав його об'єктам серйозних збитків, однак супутникові знімки, опубліковані в мережі, свідчать про протилежне.

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Супутникові знімки з місць нанесення авіаударів, надані компаніями DigitalGlobe і Planet.com, опублікувало CNN. Відзначається, що знімки демонструють, наскільки серйозний збиток понесли об'єкти, ймовірно причетні до сирійської програмі створення хімзброї.

Так, сирійське державне ТБ раніше заявляло, що ракети, націлені на цілі в районі Хомса, були успішно перехоплені і не завдали шкоди. Знімки DigitalGlobe вказують, що два об'єкти у Хомсі зазнали серйозної шкоди (перші знімки зроблені до удару, другі – після, – ред.)

Однією з цілей був дослідницький центр в Дамаску. Нові знімки Planet.com демонструють, що будівлі центру також були знищені.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які пов'язані з хімічною зброєю. Спецоперація стала відповіддю на застосування хімічної зброї в місті Думі в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70-ти до 100 осіб.