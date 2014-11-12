Турецька влада контролює судновласників, щоб вони не заходили в Крим

Про це заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель. "Наші інститути відповідальні за регулювання перевезень як в Туреччину, так і з неї. Представники судноплавної галузі, компанії і відповідні агентства проінформовані з приводу того, що дозволено робити, а що ні. Турецька влада не сприймають заяв, які можуть стосуватися визнання анексії Криму. Таким чином, для нас - Крим це Україна, і в цьому питанні не повинно бути сумнівів", - сказав дипломат.

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При цьому він зазначив, що Чорне море досить велике, і багато кораблів належать приватному сектору, і деякі з них можуть бути орендовані і використовуватися іншими країнами або компаніями, і таким чином можуть виникати приватні випадки з порушенням існуючих правил, але, за його словами, важливо, що "Туреччина не визнає анексію Криму і не хоче взагалі вдаватися до дій, які можуть узаконити те, що відбувається з Кримом".