Туреччина пообіцяла допомогти Україні захистити кримських татар

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент наголосив, що не можна робити пауз в двосторонньому співробітництві. Співрозмовники домовились, що наступне засідання Стратегічної ради пройде в Києві на початку наступного року за участі президента України та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна підтримує Мирний план президента України з врегулювання ситуації на Донбасі. «Хочу підтвердити нашу повну підтримку територіальної цілісності України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму», - наголосив турецький міністр.

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Глава держави подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності України та відзначив важливість позиції Туреччині на міжнародній арені, зокрема, в міжнародних організаціях. "Справа, над якою ми працюємо, - це стратегія, яка повинна реінтегрувати окуповані території, включно зі створенням зони вільної торгівлі, проведенням місцевих виборів. Ми шукаємо підтримки цієї стратегії серед інших міжнародних партнерів", - наголосив президент України.

Порошенко закликав посилити співпрацю для захисту прав кримськотатарського народу. Він нагадав, що лідерам кримських татар Мустафі Джемілеву та Рефату Чубарову все ще заборонений в’їзд до Криму. Президент висловив сподівання, що Туреччина підтримає міжнародну позицію щодо реагування на порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у галузі прав людини.

Зі свого боку, глава МЗС Туреччини подякував президенту України за підтримку кримських татар. Він також повідомив про готовність Туреччини стати учасником конференції донорів та інвесторів для України, яка відбудеться на початку наступного року.