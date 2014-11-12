Поля опіуму в Афганістані досягли розміру Чорнобильскої зони відчуження

За цими даними, посіви наркотичної сировини зросли на 7% порівняно з минулим роком і становили 224 тисячі гектарів. Це трохи менше, ніж зона відчуження навколо Чорнобиля.

Про це пише "Радіо Свобода".

Фахівці вважають ці дані свідченням безуспішності дотеперішніх зусиль у боротьбі з наркотиками в Афганістані. Як вважають аналітики, новий звіт засмутить донорів, які вклали мільйони доларів, щоб побороти поширення наркотиків.

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Афганістан виробляє 80% усього незаконного опіуму в світі, а прибутки від такої торгівлі ідуть на допомогу талібам.