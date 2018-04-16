Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії за підтримку Асада - ЗМІ

За словами Трампа, щодо санкцій проти Росії поки немає остаточного виконавчого рішення.

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії. Раніше в той же день постійний представник США при ООН Нікі Хейлі заявляла про ймовірність оголошення нових санкцій проти Росії Міністерством фінансів США через позицію Москви в сирійському конфлікті.

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Як повідомляє Радіо Свобода, в понеділок представник Білого дому Сара Сандерс заявила журналістам, що адміністрація розглядає можливість введення додаткових санкцій відносно Росії після хімічної атаки в Сирії. Однак, за її словами, рішення поки не ухвалено.

Офіційні джерела Reuters в адміністрації США підтвердили, що економічні санкції проти Росії "серйозно розглядаються" поряд з іншими заходами, які можуть бути прийняті проти Росії. Однак, за словами Трампа, щодо цих заходів поки немає остаточного виконавчого рішення. У Вашингтоні вважають малоймовірним, що президент США схвалить додаткові санкції до появи нового серйозного приводу з боку Росії.