Росіяни вірять, що Україна та США ведуть інформаційну війну проти Москви - опитування

Понад 80% росіян вважають, що Україна і США ведуть інформаційну війну проти РФ, майже 60% вважають, що російські ЗМІ дають об'єктивну картину подій в Україні.

Про це свідчить соціологічне опитування Левада-Центру, результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

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Зокрема, 83% вважають, що інформаційну війну проти Росії веде Україна, 88% - США. При цьому лише 8% вважають, що Україна таку війну не веде, 4% - що таку війну не веде США. Важко відповісти 9%.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо інформаційної війни російських федеральних ЗМІ проти України, 13% - зазначили «згоден і вважаю це правильним, виправданим ситуацією в Україні», 11% - «згоден і вважаю цю політику ЗМІ небезпечною і шкідливою», 59% - «не згоден, російські ЗМІ дають об'єктивну картину подій в Україні». Важко відповісти 17%. При цьому кількість росіян, які довіряють російським федеральним каналам, зросла із серпня 2014 року з 54% до 59%.

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При цьому 37% росіян ніколи не дивляться/не слухають програми, які містять точку зору на події в Україні, що різко відрізняється від точки зору основних російських телеканалів та інших федеральних ЗМІ. 46% - вказали, що «іноді» звертаються до альтернативних джерел інформації. 12% - «часто» звертаються до альтернативних джерел інформації.

Відповідаючи на запитання, чому росіяни не звертаються до інших ЗМІ, 26% зазначили «вважаю, що це антиросійська пропаганда», 20% - «мене не особливо цікавлять події в Україні», 17% - «вважаю, що вони далекі від істини», 13% - «не можу їх знайти», 9% - «не згоден із такими точками зору, вони викликають у мене роздратування», 14% - важко відповісти.

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Опитування проведено 24-27 жовтня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старших у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.