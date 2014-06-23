Посол Іспанії: Європа програє Росії інформаційну війну

Європа програє Росії інформаційну війну. Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив посол Іспанії в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне.

"Якщо подивитись на ситуацію у перспективі, сумнівів, хто виграє, немає. Україна виграє без жодного сумніву", - заявив посол, зауваживши, що перемога України - це лише питання часу.

Однак, на його думку, є інша дуже важлива тема – це пропагандистка війна, яка зараз у повному розпалі. "Але вона (війна, - ред.) одностороння. Це питання не політичне, а майже філософське", - зауважив Оттоне.

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"З нашого боку ніхто не протистоїть цій пропаганді, не існує жодного представника, ні організації, які б відповідали за західну пропаганду. Існує вільна інформаційна гра ЗМІ, і вважається, що власне модель, яка пропонується, настільки приваблива сама по собі – імперія закону, гідності, свободи та демократії - що неможливо боротись проти неї", - прокоментував посол Іспанії.

Дипломат наголосив, що існують тисячі ЗМІ, які говорять правду, і ще стільки ж, які говорять відверту брехню, постійно повторюючи її. "І до цього демократичне суспільство не готове", - каже Оттоне.

При цьому він зазначив, що не бачить нічого поганого у пропаганді достойних цінностей, які цього вартують.

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"Ми звикли до інших форм роботи, але по дієвості їх неможливо порівняти. Я вважаю, що його (пропагандистський апарат, - ред.) треба створювати, і як найшвидше. Ми таким чином убезпечимо себе від безглуздих страждань", - вважає посол.

Тим не менш Оттоне впевнений, що із пропагандою можна боротися.

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"Наприклад, ми постійно чули брехливі звинувачення київської влади і Майдану в фашизмі та нацизмі. І це було безкінечно. Проте відбулися чесні і прозорі вибори, на мою думку, бездоганні. І Правий сектор і "Свобода", які ні в якому разі не можна назвати ні фашистськими, ні нацистськими, якщо будемо навіть вважати їх ультраправими, набрали менше трьох відсотків. І ті, хто місяцями кричав про фашистів та нацистів, виглядали безглуздо. І це дуже переконливо. Можна обманювати якийсь час, але рано чи пізно правда проявиться, і треба її таким чином доводити, подаючи правдиву інформацію. І врешті решт ті, хто не вірять, переконаються", - наголосив посол Іспанії в Україні.

Нагадаємо, що сепаратисти на Сході транслюють російську пропаганду за гроші українців.