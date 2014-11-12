Азербайджан збив вірменський бойовий вертоліт: загинули 3 пілотів

Збройні сили Азербайджану збили вірменський військовий вертоліт "Мі-24". Про це повідомила в середу прес-служба оборонного відомства країни, передає ТАСС.

У повідомленні наголошується, що вертоліт був збитий в 1700 метрах на північний схід від села Кенгерли Агдамського району, "коли взяв бойовий курс і атакував позиції ЗС Азербайджану".

"Уламки вертольота впали в 500 метрах від передової лінії оборони", - говориться в повідомленні міноборони.

Читайте такожВірменія та Азербайджан поновлюють переговори про долю Нагірного Карабаху (відео)

Прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцрун Ованнісян назвав знищення вертольота безпрецедентною ескалацією. «Це безпрецедентна ескалація, і наслідки для азербайджанської сторони будуть дуже болючими», - заявив він.

Управління інформації та зв'язків з громадськістю міністерства оборони Вірменії заявило, що інцидент стався "в повітряному просторі над східною ділянкою кордону між Азербайджаном, Нагірним Карабахом", коли вертоліт виконував навчально-тренувальний політ".

У збитому вертольоті загинули троє пілотів, повідомляють джерела Новости Армении. За наявними відомостями, вертоліт повністю згорів.

Нагадаємо, конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник у 1988 році через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

Читайте такожАзербайджан висловив підтримку територіальної цілісності України

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і до цих пір під егідою Мінської групи ОБСЄ і при співголовуванні Росії, Франції і США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою Безпеки ООН чотири резолюції зі звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій до цих пір не виконуються Вірменією.