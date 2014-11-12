Росія вимагає у ПАРЄ повернути їй повноваження
Російська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи буде брати участь у сесіях організації тільки в тому випадку, якщо їй повернуть всі повноваження.
Про це заявив заступник глави делегації РФ в ПАРЄ Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.
13 листопада в Москві вперше відбудеться засідання президентського комітету ПАРЄ, де буде обговорюватися питання про повноваження делегації РФ. У квітні асамблея позбавила делегацію РФ права голосу і виключила з усіх керівних органів ПАРЄ до січня 2015 року. Це було пов'язано з агресією РФ проти України та анексією Криму.
Російська делегація на знак протесту достроково покинула сесію і відмовилася від подальшої участі у роботі ПАРЄ. З тих пір росіяни не приїжджали до Страсбурга і пропустили, таким чином, літню та осінню сесії.
"Сподіваємося, що ці повноваження нам повернуть у повному форматі. Тільки в цьому випадку делегація повернеться в Страсбург", - сказав заступник глави делегації.
Читайте такожЗМІ: Росія може остаточно вийти зі складу ПАРЄ
У січні повноваження всіх делегацій ПАРЄ повинні бути формально перезатверджені. Проте, як відзначають спостерігачі в Страсбурзі, існує ймовірність, що деякі євродепутати виступлять проти затвердження повноважень делегації РФ. У цьому випадку на січневій сесії розпочнуться окремі дебати і голосування по російському досьє. Причому під питанням опиняться одразу всі повноваження російських делегатів ПАРЄ.
Нагадаємо, в жовтні ПАРЄ прийняла моніторингову резолюцію, в якій визнала присутність російських військ в Україні.