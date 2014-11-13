Двоє мийників вікон застрягли посередині хмарочосу в Нью-Йорку (фото, відео)

Двоє мийників вікон мало не зірвалися з 68-го поверху Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, після того як платформа, на якій вони працювали, накренилася і застрягла в небезпечному становищі, йдеться в сюжеті ТСН.

Завдяки страхувальним тросам мийники не впали вниз, а продовжували висіти, поки пожежники їх рятували. За операцією порятунку в прямому ефірі стежила вся місцева преса, а рядові нью-йоркці і пожежники постили фото і відео в Twitter з місця події.

Врешті команда рятувальників розрізала скло на 68-му поверсі і затягла мийників всередину.

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Адміністрація хмарочоса заявила, що з будівельної платформою, на якій працювали мийники вікон, ймовірно, відбулася механічна поломка.

Нагадаємо, в Нью-Йорку замість зруйнованих веж-близнюків відкрили 100-поверховий Всесвітній торговий центр, який назвали Вежею Свободи.