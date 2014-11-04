Через 13 років після теракту в США відкрили Всесвітній торговельний центр (фоторепортаж)

Співробітники видавничої фірми Conde Nast починають переїзд в 104-поверхову будівлю центру, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Будівництво хмарочоса вартістю 3,8 млрд доларів тривало вісім років. Наразі він є найвищою будівлею в США.

60% його площі підлягає оренді, і державні служби вже уклали договори на оренду більшої його частини.

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"Пейзаж Нью-Йорка відновлено", - заявив Патрік Фой, виконавчий директор портової адміністрації міста, що є землевласником ділянки, на якій побудований центр.

Хмарочос висотою 541 метр займає центральну частину території, на якій розташований меморіал на місці зруйнованого центру і музею, що відкрився в цьому році.