Буш-молодший дав пораду Трампу, як потрібно вести себе з Путіним

При цьому екс-президент заявив, що США повинні проявляти наполегливість в роботі з російським лідером.

Американським лідерам потрібно проявляти обережність при роботі з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив екс-президент США Джордж Буш-молодший.

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Колишній американський лідер назвав Путіна «розумним тактиком», що прагне відновити колишній вплив Радянського Союзу.

«Проблема в тому, що з більшості питань він сповідує такий підхід: я буду у виграші, а США програють, – заявив Буш в інтерв'ю телеканалу Fox Business. – Я цьому не дивуюся. Він дуже агресивна людина, яка хоче відновити вплив, яким користувався Радянський Союз, хоча такої країни більше немає», передає Голос Америки.

Хоча Буш сказав, що взяв за правило не критикувати своїх наступників, він все ж дав пораду президенту Дональду Трампу на тлі подальшого погіршення американо-російських відносин.

«Мені завжди здавалося важливим, щоб США були дуже напористими при роботі з Путіним, – сказав Буш. – Не войовничими, а напористими».