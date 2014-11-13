У Росії пропонують заборонити навчання студентів за кордоном, аби ті не стали шпигунами

20:02, 13 листопада 2014
Світ
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Російську молодь хочуть позбавити змоги навчатися в інших країнах.

студенти / dezinfo.net

Депутат від Ліберально-демократичної партії пропонує закрити навчальну програму "Глобальна освіта", повідомляє ТСН.

Політик із партії Жириновського боїться, що за кордоном російських студентів завербують у шпигуни. Депутат стурбований, бо, за програмою, випускники мають відпрацювати три роки у російських компаніях . Зокрема, і у сфері оборони.

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У міністерстві освіти РФ з ініціативою поки що не погодились, але через останні політичні події у світі програму навчання за кордоном таки змінять. Міністр уже заявив, що студентів на навчання посилатимуть до Китаю та Індії.

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