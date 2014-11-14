Росстат констатує падіння російської економіки через санкції Заходу

00:01, 14 листопада 2014
Світ
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Внаслідок кризи в Україні та економічних санкцій Заходу зростання російської економіки у третьому кварталі 2014 року уповільнилося до 0,7 відсотків.

Банк России / ru.wikipedia.org

Таку інформацію опублікував Росстат, передає deutsche welle з посиланням на AFP.

Згідно з оприлюдненими даними, у другому кварталі валовий внутрішній продукт РФ зріс на 0,8 %, а в четвертому російський уряд розраховує навіть на "мінусові" показники.

Загалом російський уряд розраховує на те, що в 2014 році російська економіка зросте лише на 0,5 %, а в наступному - на 1%.

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Напередодні Центральний банк РФ оприлюднив прогноз, згідно з яким у нинішньому році ВВП Росії зросте до 0,3%, а в наступному - матиме нульовий показник зростання.

Причиною зниження оцінки зростання ВВП у цьому році регулятор називає "сукупну дію зовнішніх факторів та факторів структурного характеру", які разом "призвели до зниження темпів зростання російської економіки".

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