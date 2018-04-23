Cтолицю Вірменії охопили протести: Саргсяну заважають провернути оборудку у стилі Путіна та Алієва (відео)

У Вірменії з 13 квітня тривають акції протесту проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єром країни.

Тисячі людей вийшли на вулиці проти Сержа Саргсяна, який після двох президентських термінів за згодою парламенту став прем'єром. Його звинувачують у корупції та кумівстві.

Як говориться у сюжеті ТСН, Саргсян, який прийшов до влади ще у 2008 році, зараз спробував провернути оборудку, яка до того вже вдавалася Володимиру Путіну, Ільхаму Алієву та іншим пострадянським правителям. Тим часом "тримільйонна Вірменія не може прогодувати своє населення. За кордон виїхало вдвічі більше людей, ніж лишилося в країні", - підкреслює ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії з 13 квітня тривають акції протесту проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єром країни. Після провалу переговорів між Саргсяном і лідером опозиції Николом Пашиняном вірменська поліція застосувала силу і спецзасоби і почала масові затримання учасників акцій протесту. Є постраждалі. ЄС закликав Вірменію негайно звільнити затриманих учасників протестів.

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Лідер опозиції, депутат із партії "Громадський договір" Нікол Пашинян раніше був затриманий за організацію мітингів і отримав травму кисті. Він закликав протестувальників продовжувати боротьбу і самостійно організовуватися. Він підкреслив, що вночі слід не залишатися на вулиці.

Пашинян закликав починати акції протесту в Єревані щодня о 8:15, уникати зіткнень із поліцією і провокацій, при необхідності міняти місце проведення акції. Противників Саргсяна з областей закликали або приїжджати і приєднуватися до акцій протесту в Єревані, або проводити акції у рідних містах. Всіх, хто підтримує опозицію, закликали до тотальних страйків.