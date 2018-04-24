Бестселер з повіями: ЗМІ знайшли докази скандального вояжу Трампа до Москви

Згідно із записами Комі про його зустрічі з Трампом у 2017 році, президент США сказав, що московська поїздка була такою короткою, що його голова не торкнулася подушки - навіть на одну ніч.

Дані про польоти, отримані Bloomberg, показують, що Дональд Трамп таки провів ніч у Москві в листопаді 2013 року, хоча він сам неодноразово заперечував це. Про це пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в розмові з директором ФБР Джеймсом Комі (згодом звільненим) двічі заявляв, що в ході проведення конкурсу Miss Universe 2013 року в Москві він там не ночував, пише "Українська правда".

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Згідно із записами Комі про його зустрічі з Трампом в 2017 році, президент США сказав, що московська поїздка була такою короткою, що його голова не торкнулася подушки - навіть на одну ніч.

"Він сказав, що прибув вранці, робив заходи, потім сходив в душ і одягнувся для прийому в готелі, а потім відправився на захід. Згодом він повернувся тільки, щоб отримати свої речі, тому що в ту ж ніч вони вирушили в Нью-Йорк на літаку", - йдеться в записах Комі.

Реконструкція подій показує, що Трамп провів в Москві 45 годин, його подорож до Москви почалася в Північній Кароліні у четвер, 7 листопада 2013 року. У той час як записи про польоти показують, що особистий літак Трампа повернувся в Нью-Йорк в ту ніч з Ашвілла, Північна Кароліна, сам Трамп, певно, не був на борту.

Замість цього Трамп вилетів до Москви на приватному літаку Bombardier Global 5000, що належить Філу Руффіну, його партнеру по готельному бізнесу, повідомляла New York Times в січні 2017 року.

Згідно із записами FlightAware, цей літак вилетів з Ашвілла в аеропорт Внуково 7 листопада ввечері і приземлився в Москві вранці в п'ятницю, 8 листопада.

Готель Ritz-Carlton, де, як повідомляв Арас Агаларов, залишився Трамп, знаходиться в годині їзди звідти.

Нагадаємо, 10 січня 2017 року телеканал CNN повідомив, що секретні документи, представлені Бараку Обамі і ще тоді обраному президенту Дональда Трампа, містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Пізніше сайт BuzzFeed опублікував цей "документ", однак немає ніяких підтверджень його достовірності. Сам Трамп заперечує поширену в ЗМІ інформацію.

Як повідомлялося, скандальне досьє, складене колишнім співробітником британських спецслужб, серед іншого, містить твердження, що під час відвідин Москви в 2013 році російські спецслужби нібито задокументували неналежну поведінку з його боку в готелі.