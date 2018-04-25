Картина Модільяні встановила рекорд стартової ціни на Sotheby's

Колишній рекорд стартової ціни утримувала картина Пабло Пікассо «Алжирські жінки (версія Про)», яку оцінили в $140 млн.

Картина італійського художника Амедео Модільяні «Лежача оголена (на лівому боці)» встановила на аукціоні Sotheby's рекорд стартової ціни для твору мистецтва.

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Експерти оцінили полотно 1917 року в $150 млн, пише британська газета The Guardian.

Колишній рекорд стартової ціни утримувала картина Пабло Пікассо «Алжирські жінки (версія Про)», яку оцінили в $140 млн. Покупець віддав за неї$179 млн.

Робота Модільяні буде головним лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's, які відбудуться 14 травня.

У серії оголених моделей художника 22 роботи. Більшість з них виставлені в музеях - в основному американських. Картина, що виставляється на аукціоні Sotheby's - одна з дев'яти, що залишилися у приватних колекціонерів.

Початкова ціна на аукціоні може значно відрізнятися від підсумкової. За картину Леонардо да Вінчі «Рятівник світу», виставлену на аукціоні Сhristie's за $100 млн, покупець віддав рекордні $450 млн.