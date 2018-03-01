Портрет музи Пікассо продали за $69 мільйонів

Написаний в 1937 році портрет жінки пішов з молотка за значну суму.

Портрет іспанського та французького художника Пабло Пікассо (1881-1973) «Жінка в береті і картатому платті» продали на торгах лондонського аукціонного дому Sotheby's за 49,8 млн фунтів стерлінгів ($69,4 млн). Про це йдеться в повідомленні на сайті Sotheby's.

Читайте такожКартину "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі продали на аукціоні за рекордні $450 мільйонів (відео)Портрет (полотно, олія, 55 на 46 см) був написаний 4 грудня 1937 року, на ньому зображена муза Пікассо - Марія-Тереза Вальтер.

Напередодні на двох торгах лондонського аукціонного дому Christie's було продано дві картини Пікассо. Твір «Мушкетер і сидяча оголена» (1967) було продано за 13,73 млн фунтів стерлінгів ($19,1 млн). Картина «Фігура» пішла з молотка за 8,33 млн фунтів стерлінгів ($11.5 млн). Обидва полотна стали найдорожчими лотами на минулих торгах.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова МВС України Арсен Аваков оприлюднив електронну декларацію за 2017 рік, вказавши, зокрема, що є власником картини Пікассо.