Росія проводить військові навчання у Сербії

Одноденні російсько-сербські навчання мали розпочатися опівдні 14 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

Демонстрація військової потужності Росії в країні, що прагне вступити до Європейського союзу, відбувається після жовтневого візиту російського президента Володимира Путіна і збігається з візитом предстоятеля Російської православної церкви Кирила.

Читайте такожЗМІ: Сербія підрихтувала свою історію на честь візиту ПутінаРосійський пропагандистський телеканал RT транслював відео з приготування до навчань.

Сербський військовий аналітик Любодраґ Стоядинович минулого тижня заявив, що спільні з російськими військами маневри такого масштабу ніколи не проводились у Сербії. Він додав, що проведенням маневрів Москва намагається довести, що має союзників у Європі.