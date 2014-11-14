США занепокоєні частими маневрами російських ВПС

З такою заявою виступила, прес-секретар відомства Джен Псакі, передає Deutsche Welle.

Вона підкреслила, що Вашингтон визнає необхідність у військових навчаннях, однак звертає увагу на дотримання міжнародних норм і забезпечення безпеки повітряного сполучення.

"Навіть незважаючи на те, що досі справа не доходила до прямого військового протистояння, поєднання більш агресивної російської позиції і готовності Заходу проявити рішучість підвищує ризик ненавмисної ескалації і втрати контролю над ситуацією", - заявила Псакі.

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Крім того, вона прокоментувала слова російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що ВПС РФ змушені виконувати тренувальні польоти у західній частині Атлантичного і східній частині Тихого океанів "у сформованій ситуації".

За словами Псакі, США "не бачать особливих умов безпеки для подібної активності".