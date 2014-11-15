ЗМІ: Путін планує "втекти" з саміту G20 через критику колег

Президент РФ Володимир Путін може пропустити робоче засідання саміту "Великої двадцятки" 16 листопада і покинути саміт раніше його офіційного закінчення.

Про це з посиланням на джерело в оточенні президента повідомляє Українська правда з посиланням на агентство Reuters.

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Причиною для такого рішення Путіна могла стати критика офіційної позиції Росії щодо України, яку висловили лідери країн Заходу, повідомило джерело.

Критично з цього приводу висловилися Ангела Меркель, президент США Барак Обама, представники Канади та Великої Британії.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков поспішив спростувати повідомлення про те, що Путін збирається достроково залишити саміт G20 через тиск щодо ситуації в Україні, передає ТАСС.

"Це повна нісенітниця", - сказав він. "Співрозмовники постійно піднімають цю тему", - додав Пєсков, підкресливши, що "це звичайна рутинна обстановка".