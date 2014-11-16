У Румунії сьогодні пройде другий тур президентських виборів

У Румунії в неділю, 16 листопада, пройде другий тур президентських виборів, повідомляє ТАСС.

Суперниками в цьому турі виступають прем'єр-міністр країни, лідер Соціал-демократичної партії Віктор Понта і мер міста Сібіу Клаус Йоханніс, якого висунув альянс Націонал-ліберальної і Демократично-ліберальної партій.

У першому турі що відбувся два тижні тому, переміг Понта, який набрав 40,44% голосів. Йоханніс із 30,37% посів друге місце.

Читайте такожПрем'єр Румунії: РФ представляє найбільшу загрозу для безпеки регіону Для 18,3 млн виборців о 07:00 за місцевим часом відкриються майже 18,9 тис. ділянок, 294 із яких знаходяться за кордоном. Голосування завершиться о 21:00, після чого буде оголошено дані екзит-полів.