Сьогодні у Румунії обирають президента

Якщо переможець не визначиться за підсумками голосування в неділю, другий тур відбудеться 16 листопада, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Чинний президент Траян Бесеску не має права балотуватися на третій термін. Відносини між ним і чинним прем’єром напружені. Під час виборчої кампанії Бесеску заявив, що Понта - колишній шпигун.

Читайте такожРумунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та МолдовиНовообраному президентові доведеться вирішувати велику кількість нагальних проблем, включаючи економічну рецесію та питання корупції.

Нагадаємо, днями президент Румунії Траян Бесеску, який залишає свій пост у грудні після закінчення строку повноважень, заявив, що прийме громадянство Молдови.