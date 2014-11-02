Сьогодні у Румунії обирають президента
Сьогодні в Румунії проходять президентські вибори. Основними претендентами на головний пост називають чинного прем'єр-міністра від Соціал-демократичної партії Віктора Понта і лідера Націонал-ліберальної партії Клауса Йоханнеса.
Якщо переможець не визначиться за підсумками голосування в неділю, другий тур відбудеться 16 листопада, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Чинний президент Траян Бесеску не має права балотуватися на третій термін. Відносини між ним і чинним прем’єром напружені. Під час виборчої кампанії Бесеску заявив, що Понта - колишній шпигун.
Читайте такожРумунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та МолдовиНовообраному президентові доведеться вирішувати велику кількість нагальних проблем, включаючи економічну рецесію та питання корупції.
Нагадаємо, днями президент Румунії Траян Бесеску, який залишає свій пост у грудні після закінчення строку повноважень, заявив, що прийме громадянство Молдови.