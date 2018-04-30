У Британії зняли на відео падіння з неба невідомого об'єкта (відео)

Хтось каже, що блискавка вразила великого птаха, але хтось відповідає, що таких великих птахів не буває.

Під час великої грози з повного блискавок неба впало невідомо що. Аномалію зняла на відео мешканка міста Бріджуотер Меган Тейлор. Думки глядачів розділилися. Хтось каже, що це блискавка вразила великого птаха, а хтось відповідає, що таких великих птахів не буває. Як повідомляв УНІАН, раніше удар блискавки у церкву в Руанді убив 14 людей.

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