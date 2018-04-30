Жертвами вибухів у Кабулі стали вісім журналістів (відео)

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій.

Серед жертв вибухів, що сталися 30 квітня в столиці Афганістану Кабулі, є восьмеро журналістів, загальна кількість загиблих зросла до 29.

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Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на офіційні джерела. За даними телеканалу, перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Загибель свого провідного фотографа Шаха Марая підтвердило інформаційне агентство France-Presse. Також загинуло двоє журналістів радіо Свобода.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Поруч із місцем вибуху, крім посольства США, розташовані штаб-квартира НАТО, будівлі уряду Афганістану, включно з президентським палацом, міністерство оборони і штаб-квартира розвідувальних служб Афганістану.