Президентські вибори в Румунії виграє чинний прем'єр - екзит-пол

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного провідною соціологічною службою Румунії CSCI, пише Українська правда з посиланням на Romania TV.

Згідно з даними екзит-полу, Віктор Понта отримав 50,72% голосів виборців, в той час як його суперник мер міста Сібіу Клаус Йоханніс - 49,28%.

Варто зазначити, що з огляду на невелику різницю (1,5%) перемога Понти є неочевидною.

Нагадаємо, згідно з попередніми опитуваннями, очікувався більший розрив між двома кандидатами.

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Зокрема, дослідження, проведене компанією CSCI на початку листопада, продемонструвало, що Понта отримає 55% голосів, в той час як його суперник мер міста Сібіу Клаус Йоханніс - 45%.

Нагадаємо, під час першого туру виборів, що відбувся 2 листопада, Понта отримав найбільший відсоток голосів з усіх кандидатів - 40,4%.

Друге місце посів Йоханніс, що дістав підтримку 30% виборців.