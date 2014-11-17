На виборах президента Румунії переміг Клаус Йоханніс. Понта визнав поразку

Такі попередні результати.

Коментатори в прямому ефірі відзначають, що перевага правоцентристра Йоханніса, який відставав після першого туру від соціал-демократа Понти на десять відсотків, у неділю стала явною за рахунок голосів інших кандидатів, що вийшли з кампанії після першого туру.

Перемогу Йоханніса пояснюють і "протестним голосуванням" тих виборців, які незадоволені діяльністю нинішнього уряду, очолюваного соціал-демократом Понтою.

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Істотну роль у розкладі голосів зіграла румунська діаспора за кордоном, насамперед, у Лондоні, Парижі, Мюнхені. Десятки тисяч румунів були розчаровані тим, як нинішня румунська влада організувала голосування - доводилося годинами вистоювати у чергах до урн. Голоси незадоволених були віддані, як вважається, за Йоханніса.

Віктор Понта визнав перемогу Йоханніса.

"Хочу подякувати всім румунам, які вийшли голосувати. Народ завжди правий. Я зателефонував пану Йоханнісу (меру міста Сібіу Клаусу Йоханнісу) і привітав його з перемогою", - повідомив глава уряду.

Він також повідомив, що поки що не має наміру подавати у відставку з поста прем'єр-міністра.

"Я відкидаю всі чутки про свою відставку доти, поки ніхто з моїх колег не попросить мене зробити це", - заявив Понта. "У мене немає підстав залишати свій пост", - додав Понта.

Ще кілька годин тому за даними одного з опитувань на виході з виборчих ділиниць, у чинного прем'єр-міністра країни Віктора Понти було 50,9 відсотка підтримки громадян, а у його суперника 49,1 відсотка.

За матенріалами: Радіо Свобода, ТАСС