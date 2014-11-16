РНБО: бойовики у зоні АТО готуються до наступу (мапа АТО)

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Фіксуються ознаки підготовки терористів і російських військ до проведення наступальних операцій", - сказав він.

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При цьому, за даними РНБО, за минулу добу кількість та інтенсивність обстрілів терористами позицій сил АТО трохи знизилася. За припущенням РНБО, це може бути пов'язано з сильними туманами у східних областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, протягом доби бойовики 26 разів обстрілювали позиції сил АТО. В результаті цього, поранень зазнали 6 військовослужбовців.

Крім цього, як повідомив Андрій Лисенко, "також були обстріляні з артилерії позиції АТО близько Маріуполя, у населених пунктах Гранітне та Черненко в Донецькій області, з танків бойовики обстріляли блокпости близько Кіровська в Луганській області".

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