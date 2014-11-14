Євросоюз ще не визначився щодо нових санкцій через кризу в Україні

Про це напередодні Ради ЄС із закордонних питань, яка відбудеться у понеділок, 17 листопада, в Брюсселі і на якій буде розглядатися українське питання, повідомив УНІАН високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, Верховний представник ЄС Фредеріка Могеріні, під головуванням якої і відбудеться засідання, "хоче почути їхні відчуття та їхні оцінки не тільки ситуації, але й те, як ми будемо реагувати". "Я на цьому наполягаю, тому що іноді є нерозуміння", - сказав він.

Європейський дипломат нагадав, що мова йде про три види санкцій.

"Перше - це індивідуальні санкції, які передбачають замороження активів та заборону на в'їзд. Зараз у нас великий список - більш як сто дев'яносто чоловік. Але також у нас є 23 юридичні особи. Мова йде про те, чи міністри захочуть ухвалити у понеділок рішення, після чого його виконає Комітет постійних представників", - пояснив він.

Читайте такожПутін назвав зниження цін на енергоносії "так званим" та запевнив, що Росія готова до кризиІнші запобіжні заходи стосуються незаконної анексії Криму. "Може бути місце для поглиблення запобіжних заходів, якщо цього захочуть міністри, це їм (потрібно) відповісти на це питання", - наголосив дипломат.

До третього виду санкцій він відніс економічні. "Тут нам потрібно також почути, що скажуть міністри закордонних справ, чи ми повинні просуватися вперед, чи тільки почати їх готувати та почекати", - додав європеєць.

При цьому він не виключив, що міністри можуть обговорити всі три види санкцій. "Простіше ухвалити рішення щодо індивідуальних санкцій, тому що для економічних треба провести багато роботи. Ми ще не на цій стадії", - сказав дипломат.

Відповідаючи на запитання щодо продажу Росіїфранцузьких вертольотоносців «Містраль», високопосадовець зауважив, що це питання є питанням двосторонніх відносин між державами.

Нагадаємо, високопосадовий європейський дипломат раніше повідомив, що українське питання буде обговорюватися 17 листопада у новому форматі "стратегічної дискусії", запропонованому Могеріні. "Верховний представник хоче трохи змінити звички міністрів і хоче мати дуже відкриту, стратегічну дискусію щодо України. Це те, що вона хотіла б робити кожного місяця, щоб кращим чином організувати та раціоналізувати роботу Ради і проводити кожного місяця стратегічну дискусію", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Унаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн упровадили стосовно Росії три етапи санкцій.

У вересні в Мінську відбулися два раунди переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі, у результаті яких було ухвалено так звані «Мінські домовленості», які передбачали, зокрема, припинення вогню і відновлення Україною контролю над кордоном із Росією.

Однак РФ і терористи не дотримуються цих домовленостей, натомість російські війська продовжують обстрілювати з «Градів» та мінометів житлові будинки та блокпости українських військових і значно посили своє угруповання на Донбасі.

Читайте такожМеркель готова зустрітися з Путіним на саміті G20 задля врегулювання кризи на Донбасі9 листопада Могеріні заявила, що "останні звіти спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні щодо конвоїв зі значною кількістю важкого озброєння, танки та війська без розпізнавальних знаків в сепаратистських районах, які рухаються на захід, є дуже тривожним фактором. Це відбувається на додаток до повідомлень щодо важких нічних обстрілів у Донецькій області та до звітів останнього тижня про збільшення руху військ та техніки".

Верховний представник зазначила, що вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації воєнних дій.

У зв'язку з цим вона закликала Росію "у цьому відношенні повністю взяти на себе відповідальність, у тому числі, запобігти будь-якому подальшому руху військових, зброї або бійців зі своєї території на територію України, вивести будь-які війська, озброєння і техніку, що знаходяться під її контролем, з України", а також використати свій вплив на сепаратистів, щоб ті "сумлінно виконали зобов'язання, взяті в Мінську".