Угорщина підтримає нові санкції проти РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної прес-конференції з главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, пише "Українська Правда" з посиланням на Reuters.

"Я сказав міністру закордонних справ Німеччини, що Угорщина завжди буде відданою тим рішенням, які Європа приймає разом - це стосується і ситуації з Україною", - сказав він.

Водночас, Сійярто наголосив, що Будапешт хоче "збалансованих, здорових і прагматичних" відносин з Москвою, проте відстоюватиме суверенітет України.

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Окрім того, він підняв питання енергетичної безпеки Європи, яка перебуває у "важкому стані".

Зокрема, за словами Сійярто, Угорщина змушена диверсифікувати поставки газу і їй необхідна підтримка ЄС щодо поліпшення інфраструктури для транспортування газу.

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Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції проти РФ є виправданими.

У той же час, раніше Угорщину вважали "слабкою ланкою" в Євросоюзі при досягненні консенсусу щодо санкцій проти Росії.