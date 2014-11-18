"Бігом на Майдан": поляки почали пробіг з Варшави до Києва на честь річниці Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, в рамках акції на честь річниці Євромайдану її учасники планують пробігти 800 кілометрів та дістатися до української столиці у п'ятницю, 21 листопада.

"У мінливому світі медіа пам'ять і терпіння є сьогодні дорогим товаром. Біжимо для того, аби оживити пам'ять того, як рік тому українці нагадали нам усім, що це таке, європейські цінності. Мали сміливість за них боротися і гинути в їх ім’я від куль «Беркуту", - написали організатори заходу на своїй сторінці у Facebook.

"Дістанемось туди від вашого імені – тих, хто хоче європейської, демократичної та вільної України. Як показали вибори, цього ж прагнуть і українці, хоч настрої сьогодні не надто позитивні. Може, той факт, що будемо фізично виснажені після 800 кілометрах бігу у холоді і в темряві (моліться, щоб не падав сніг), підвищить довіру українців до польських друзів", - відзначається у повідомлені.

Читайте такожНа річницю початку Майдану в Києві знову відбудеться вічеУчасники акції, серед яких журналісти найбільших засобів масової інформації, громадські діячі та багаторазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Роберт Коженьовський, планують бігти по черзі естафетою без зупинок і вдень, і вночі.

На фінішній прямій у Києві запланований спільний пробіг разом із мешканцями української столиці.

Ініціаторами та організаторами акції виступили директор першої програми "Польського радіо" Каміль Домброва та публіцист "Gazeta Wyborcza" Пьотр Пацевіч.