Пил із Сахари удобрює Амазонію: як пустеля рятує найбільший тропічний ліс

Довгий час вважалося, що в Амазонії щороку осідає близько 27,7 млн тонн пилу із Сахари.

Щороку через Атлантичний океан переносяться мільйони тонн мінерального пилу з пустелі Сахара. Частина цього пилу осідає в басейні Амазонки й допомагає поповнювати запаси життєво важливого для рослин фосфору.

Про це свідчать результати кількох наукових досліджень, заснованих на супутникових спостереженнях та атмосферному моделюванні, пише Spacedaily.

Довгий час вважалося, що в Амазонії щорічно осідає близько 27,7 млн тонн сахарського пилу. Ці дані були отримані на основі спостережень супутника CALIPSO. За розрахунками вчених, такий обсяг пилу приносить близько 22 тис. тонн фосфору – майже стільки ж, скільки тропічні ґрунти щорічно втрачають через дощі та паводки.

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Дослідники пояснили, що саме фосфор є одним із ключових елементів для росту рослин. Незважаючи на густу рослинність, ґрунти значної частини Амазонії бідні на цю речовину, оскільки протягом тисячоліть вона поступово вимивається опадами. Основний запас поживних речовин зберігається не в землі, а в самій екосистемі, де вони постійно переробляються.

Втім, вчені підкреслили, що цифра у 27,7 млн тонн не є остаточною. Пізніші дослідження з використанням атмосферної моделі NASA MERRA-2 та багаторічних наземних спостережень показали, що реальний обсяг африканського пилу, який осідає над Амазонією, може становити від 8 до 10 мільйонів тонн на рік. При цьому найбільша кількість частинок досягає північної та північно-східної частин Південної Америки, тоді як центральні райони лісу отримують значно менше.

За словами дослідників, головне відкриття полягає не в точній кількості пилу, що переноситься, а в самому існуванні масштабного природного зв’язку між двома континентами. Мільйони тонн мінеральних частинок щороку долають тисячі кілометрів, демонструючи, як атмосферні процеси об’єднують екосистеми Африки та Південної Америки.

Вчені також попередили, що обсяг пилу, який переноситься, залежить від кількості опадів, стану рослинності та сили вітрів у Сахарі. Тому зміна клімату може вплинути на інтенсивність цього природного механізму в майбутньому.

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