Гірше не буває: астролог розповів про невдалу дату інавгурації Путіна

Путін може незабаром втратити владу, а новий президентський термін - точно останній для нього, вважає Влад Росс.

Для чергової інавгурації Володимира Путіна був обраний вкрай несприятливий день.

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Про це заявив у коментарі "Главреду" астролог Влад Росс. "Все говорить про те, що Володимир Путін не протримається при владі до кінця свого нового президентського терміну. Насамперед, слід зазначити, що у 12:04 закінчилася церемонія інавгурації Путіна, і він закінчив читати промову. В цей час як раз сходив 27-й градус Лева. А в астрології останні градуси Лева говорять про завершення царювання або владарювання. Це можна розуміти однозначно: новий президентський термін Путіна - точно останній термін для нього. Це однозначно і безповоротно", - зазначив Росс.

"Також 27-й градус символізує несподіване убивство, несподіваний відхід з життя. І такий знак на інавгурації може говорити про те, що ця людина може несподівано втратити престол. А символ цього градусу - пташенята, які намагаються злетіти, але падають з високого гнізда, - додав астролог.

Крім того, за словами Росса, Місяць при цьому перебував у 9-му градусі Водолія, символ якого - скеля, розбита блискавкою. "Взагалі, це один із символів руйнування монолітності вертикалі влади. А Місяць у з'єднанні з Заходящим Вузлом завжди символізує біду. Враховуючи всі ці моменти, можна говорити про те, що найгірший час для інавгурації лідера держави просто не підбереш", - резюмував експерт.

Раніше Влад Росс розповів про "погані знаках під час інавгурації Путіна". Астролог прогнозує швидку трагедію і звільнення Путіна через три місяці чи три роки.