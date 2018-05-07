"Вова, як основа": Шнуров потролив Путіна іронічним віршем про його інавгурацію
Російський музикант, лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш з нагоди чергової інавгурації Володимира Путіна.
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Написаний в жартівливій манері твір музикант оприлюднив на своїй сторінці в Instagram:
«Вова, как основа»
Вы не видели, где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришёл!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте, - «Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней - не уходил.
«Вова, як основа» Ви не бачили де Вова? Вийшов? Ні, як раз прийшов! Вова до нас знову повернувся, Щоб було добре! Без нього ніяк не можна! Це факти, а не лестощі! Смак втрачається тістечок, Якщо їх з'їсти. Всіх видань заголовки, Затрублять на заздрість Басте, - «Якщо де-то немає Вовки, Там трапляється нещастя!» Подивився на нас суворо. Спалахнуло світло панікадил. Він повернувся! Слава Богу! А точніше - не йшов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.