"Вова, як основа": Шнуров потролив Путіна іронічним віршем про його інавгурацію

13:17, 07 травня 2018
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Шнурів присвятив інавгурації Путіна жартівливий вірш / фото Сергій Шнуров, Instagram

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Написаний в жартівливій манері твір музикант оприлюднив на своїй сторінці в Instagram:

«Вова, как основа»

Вы не видели, где Вова? 

Вышел? Нет, как раз пришёл! 

Вова к нам вернулся снова, 

Чтобы было хорошо! 

Без него никак не можно! 

Это факты, а не лесть! 

Вкус теряется пирожных, 

Если без него их съесть. 

Всех изданий заголовки, 

Затрубят на зависть Басте, - «Если где-то нету Вовки, 

Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго. 

Вспыхнул свет паникадил. 

Он вернулся! Слава Богу! 

А точней - не уходил.

«Вова, як основа» Ви не бачили де Вова? Вийшов? Ні, як раз прийшов! Вова до нас знову повернувся, Щоб було добре! Без нього ніяк не можна! Це факти, а не лестощі! Смак втрачається тістечок, Якщо їх з'їсти. Всіх видань заголовки, Затрублять на заздрість Басте, - «Якщо де-то немає Вовки, Там трапляється нещастя!» Подивився на нас суворо. Спалахнуло світло панікадил. Він повернувся! Слава Богу! А точніше - не йшов.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.

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Теги: #інаугурація#Володимир Путін