"Вова, як основа": Шнуров потролив Путіна іронічним віршем про його інавгурацію

Сьогодні у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Володимира Путіна.

Російський музикант, лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш з нагоди чергової інавгурації Володимира Путіна.

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Написаний в жартівливій манері твір музикант оприлюднив на своїй сторінці в Instagram:

«Вова, как основа»

Вы не видели, где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришёл!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте, - «Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней - не уходил.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Великому Кремлівському палаці відбулася церемонія інавгурації Путіна.