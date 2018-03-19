"Зіскакує з гальм": астролог спрогнозував, чого чекати від нового терміну Путіна

Заходу доведеться домовлятися з Путіним, інакше постраждає Україна й всі прилеглі території. Він може бути повністю неадекватний, каже астролог.

Володимир Путін укотре став президентом Російської Федерації. Але найважливіше для нього зараз — пережити 2018 рік і зуміти втриматися на троні, при владі.

Астролог Влад Росс прогнозує, що для президента РФ це буде непросто, враховуючи наступне сонячне затемнення 11 серпня, передає "Главред".

Він зазначає, що точно таким же сонячним затемненням був відзначений прихід Путіна до влади в 1999 році, коли він став наступником Єльцина.

"Точнісінько, дата а дату. І ось, 11 серпня 2018 року, рівно через 19 років, повторюється ньютонівський цикл затемнень. Вважається, що цей період ознаменований кармічними, фатально невідворотними подіями для людини, яка під час затемнення прийшла до влади. Тобто на цьому ж затемненні він може піти, втратити владу. Тому ситуація, яка складатиметься із серпня по листопад 2018 року, буде критичною для Путіна", - вважає астролог.

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За його словами, якщо Путін зможе якось подолати цей період, то, найімовірніше, він зможе і далі правити. Але при цьому, додав Росс, агресія президента РФ буде тільки збільшуватися.

Крім того, гороскоп Путіна свідчить про те, що він може захоплювати території, навіть може спробувати "дійти до Ельби", як свого часу це зробив Сталін.

"І, якщо Захід з російським лідером не домовиться (а Путін хоче, щоб Захід з ним домовлявся, і він всіляко примушує до цього світову спільноту — мовляв, "ви не хочете сідати за стіл переговорів зі мною, вам же буде гірше"), Путін буде загнаний, як щур в кут. А в такій ситуації він стане абсолютно непередбачуваним", - говорить Росс.

"До того ж, Путін хворий ("секрет Полішинеля" — у нього рак хребта). У нього то ремісія, то погіршення. І в моменти, коли ремісія змінюється гострою хворобою, Путін зіскакує з гальм", - додав він.

"Путін №5" — це шлях агресора, шлях людини, "яка злетіла з котушок". Він може бути повністю неадекватним", - розповів Росс.

Як повідомлялося, чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави РФ, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів ДВК.