Незважаючи на заперечення, Трамп планує вивести США з угоди з Іраном - ЗМІ

Під керівництвом Трампа США можуть відновити всі скасовані раніше санкції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп сказав главі Франції Еммануелю Макрону вранці 8 травня, що планує оголосити про вихід США з угоди з Іраном. Таким чином Трамп може перекреслити одну з головних досягнень свого попередника Барака Обами.

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Про це повідомило видання New York Times з посиланням на джерело. Також повідомляється, що США готуються відновити всі скасовані раніше санкції проти Ірану і ввести додатковий економічний тиск.

Раніше Макрон попередив, що вихід США з договору, укладеного в 2015 році провідними світовими державами з Іраном, може призвести до війни. У квітні, коли Трамп і Макрон зустрічалися у Вашингтоні, французький президент переконував його не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Німеччина, Великобританія і ООН.

Президент Ірану Хассан Роухані категорично не сприймає перегляду угоди і називає подібні ініціативи незаконними. Він застеріг, що США пошкодує про перегляд ядерної угоди, і що такий перегляд стане помилкою історичного масштабу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трампа висунули на Нобелівську премію миру.