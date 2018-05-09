В ООН "глибоко розчаровані" виходом США із ядерної угоди з Іраном
Генсек ООН Антоніу Гуттеріш "глибоко розчарований" рішенням президента США Дональда Трампа про вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Іранської ядерної програми і закликав інших учасників СВПД виконувати свої зобов'язання.
Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті ООН, повідомляє "Українська правда".
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"Я послідовно підкреслював, що Спільний всеосяжний план дій щодо Іранської ядерної програми (СВПД) є важливим досягненням у сфері ядерного нерозповсюдження і дипломатії", - наголосив Гуттеріш.
"Будь-які питання, пов'язані з виконанням СВПД, потрібно вирішувати у рамках механізмів, передбачених угодою, а проблеми, що не стосуються безпосередньо ядерної програми Ірану - врегулювати без шкоди для угоди", - підкреслив він.
"Я закликаю всіх інших учасників СВПД повністю виконувати відповідні зобов'язання, а всі інші держави-члени - підтримати цю угоду", - додав генсек.
Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.
Попередник Трампа на посту президента Барак Обама назвав таке рішення помилкою.