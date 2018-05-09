В ООН "глибоко розчаровані" виходом США із ядерної угоди з Іраном

Генсек ООН закликав інших учасників СВПД виконувати свої зобов'язання.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш "глибоко розчарований" рішенням президента США Дональда Трампа про вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Іранської ядерної програми і закликав інших учасників СВПД виконувати свої зобов'язання.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті ООН, повідомляє "Українська правда".

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"Я послідовно підкреслював, що Спільний всеосяжний план дій щодо Іранської ядерної програми (СВПД) є важливим досягненням у сфері ядерного нерозповсюдження і дипломатії", - наголосив Гуттеріш.

"Будь-які питання, пов'язані з виконанням СВПД, потрібно вирішувати у рамках механізмів, передбачених угодою, а проблеми, що не стосуються безпосередньо ядерної програми Ірану - врегулювати без шкоди для угоди", - підкреслив він.

"Я закликаю всіх інших учасників СВПД повністю виконувати відповідні зобов'язання, а всі інші держави-члени - підтримати цю угоду", - додав генсек.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Попередник Трампа на посту президента Барак Обама назвав таке рішення помилкою.